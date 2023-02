Nach Abschaltung: Gasspeicher in Rehden geht heute in Betrieb Stand: 03.02.2023 06:57 Uhr Nach einer Verpuffung am Dienstag soll die Gas-Speicher-Anlage Rehden (Landkreis Diepholz) nach Angaben des Betreibers Astora heute den Betrieb wieder aufnehmen.

Aus Sicherheitsgründen sei der Speicher nach der Verpuffung abgeschaltet worden, so der Betreiber. Mitarbeiter hätten beim Überprüfen der Anlage einen technischen Defekt festgestellt. Weitere Details nannte das Unternehmen nicht. Die Versorgungssicherheit sei durch den Vorfall nicht gefährdet, hieß es. Die Anlage in Rehden ist der größte Gasspeicher in Deutschland.

Verpuffung in Rehden: Niemand wurde verletzt

Laut einem Unternehmenssprecher wurde durch die Verpuffung niemand verletzt. Auch auf die Umwelt seien keine Auswirkungen festgestellt worden. "Glücklicherweise passierte die Verpuffung in einer Speicher- und nicht in einer Abgabephase." Es fehle also nirgendwo Gas. Am Dienstag war der Speicher laut Bundesnetzagentur zu 90,29 Prozent gefüllt.

