Stand: 18.08.2019 00:15 Uhr

NDR Sommertour: Meppen singt mit Bonnie Tyler

Meppen tanzt, Meppen singt: 13.000 Menschen haben am Samstagabend in der Stadt im Emsland das Finale der NDR Sommertour gefeiert. Die Stargäste auf der Bühne waren Bonnie Tyler und Band. Die Britin mit der unverwechselbaren Stimme weckte Erinnerungen mit ihren Hits wie "Holding Out for a Hero" und "Total Eclipse of the Heart". Bei den berühmten Refrains gab es lautstarke Unterstützung vom Publikum. Ebenfalls mit von der Partie in Meppen: Die Stammgäste The Smashing Piccadillys mit ihren Rock 'n' Roll-Klassikern und die Band Hit Radio Show, deren Kostüm-Fundus genauso groß ist wie ihr Hit-Repertoire. Die Mitschnitte aller drei Konzerte finden Sie im Laufe des Sonntag hier auf der Seite.

Stadtwette gewonnen

Die Wette zum Finale der NDR Sommertour hatte die Stadt zuvor locker gewonnen. Mindestens 250 Hafenarbeiter, Fischer und Handelsleute sollten in der passenden Verkleidung vor der Bühne stehen - es waren sogar 437. Zuerst hatten die Moderatoren Kerstin Werner und Arne-Torben Voigts 398 gezählt, da fehlten aber noch diejenigen, die für den musikalischen Teil der Wette auf der Bühne standen: Meppen hatte ein selbst getextetes Lied über den Ort und den Kanalhafen zur Melodie von "Über sieben Brücken" von Karat vorbereitet. Das wurde live bei Hallo Niedersachsen zum Besten gegeben. Auch eine von den Meppenern gebaute Hafenkulisse konnte sich sehen lassen.

Drei Teile machen ein Kostüm

Der Hintergrund der Stadtwette: Bereits 834 wurde Meppen erstmals urkundlich erwähnt. Die Koppelschleuse am ehemaligen Ems-Hase-Kanal entstand zwischen 1826 und 1830. Bei der Wette waren Teamgeist, Fantasie und Kreativität gefragt. Für die Verkleidungen galt: Erst mindestens drei Teile machen ein echtes Kostüm.

Fragen stellen beim NDR Niedersachsen Treff

Es ging bei der diesjährigen Sommertour aber nicht ausschließlich um Feiern und Musik. Am NDR Niedersachsen Treff konnten alle Interessierten über die Programme des NDR diskutieren. Andrea Lütke, Direktorin des Landesfunkhauses Niedersachsen, sowie Martin Reckweg, stellvertretender Hörfunkchef von NDR 1 Niedersachsen, beantworteten Fragen zum Programm. Auch weitere Moderatoren und Reporter waren vor Ort.

Die Sommertour ist ein gemeinsames Event von Hallo Niedersachsen, NDR 1 Niedersachsen und NDR.de/niedersachsen.

