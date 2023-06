Stand: 19.06.2023 07:47 Uhr Mutmaßlicher Impfpassfälscher in Osnabrück vor Gericht

Vor dem Osnabrücker Amtsgericht muss sich ab Montag ein Mann verantworten, der falsche Impfpässe in seiner eigenen Fälscherwerkstatt hergestellt haben soll. Der Schwindel flog auf, als der 32-Jährige Stempel mit dem Aufdruck "Impfzentrum Osnabrück" bestellte. Dem Stempelhersteller kam das Ganze seltsam vor. Dieser verständigte die Stadt und die dann die Polizei. Die Beamten durchsuchten die Wohnung des Osnabrückers und stießen laut Staatsanwaltschaft auf die Fälscherwerkstatt. Mehr als 80 verkaufsfertige falsche Impfbücher sollen dort gelegen haben und weitere Stempel für angebliche Impfzentren in Georgsmarienhütte, Greven oder Berlin. Der Beschuldigte muss sich jetzt wegen Urkundenfälschung verantworten und wegen unerlaubten Waffenbesitzes. In der Fälscherwerkstatt soll auch eine Schrotflinte gelegen haben - mit Munition und abgesägtem Lauf.

