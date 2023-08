Mutmaßliche Geldautomatensprenger: Urteil wird heute erwartet Stand: 18.08.2023 06:19 Uhr Im Prozess um einen gesprengten Geldautomaten in der Lüneburger Heide wird heute vor dem Osnabrücker Landgericht das Urteil erwartet. Zwei der drei Angeklagten haben ein volles Geständnis abgelegt.

Nach einem Deal fordert der Staatsanwalt drei Jahre und acht Monate Haft für die beiden Angeklagten, sagte ein Sprecher des Landgerichts auf Anfrage des NDR in Niedersachsen. Der dritte Angeklagte ist erst 20 Jahre alt, er wird nach dem Jugendstrafrecht behandelt. Für ihn plädierte der Staatsanwalt auf drei Jahre und vier Monate Haft. Die Verteidigung hält eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren für angemessen.

VIDEO: Verfolgungsjagd: Polizei fasst Geldautomaten-Sprenger (06.01.2023) (2 Min)

Verfolgungsfahrt vom Heidekreis bis ins Emsland

Die drei Männer sollen laut Anklage im Januar in der Lüneburger Heide versucht haben, einen Geldautomaten auf einem Campingplatz in Wietzendorf (Landkreis Heidekreis) zu sprengen, allerdings ohne Erfolg. Dennoch sei dabei ein Schaden von rund 70.000 Euro entstanden. Trümmerteile seien bis zu 30 Meter weit geflogen, in die Wand des Empfangsgebäudes auf dem Campingplatz sei ein Loch gerissen worden, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Auf dem Rückweg in die Niederlande sollen sich die Männer vom Heidekreis bis ins Emsland eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und einen Beamten mit einem Laserpointer geblendet haben.

