Mutmaßliche Entführung in Osnabrück: Polizei sucht Verdächtige

Die Polizei sucht nach einer möglichen Entführung in Osnabrück vier Verdächtige an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Bisherigen Informationen zufolge hatten die Männer am Freitagmorgen einen weiteren Mann in einen Transporter gezerrt und waren mit ihm geflüchtet. Nach einem Zeugenhinweis habe die Polizei das Fahrzeug gesucht. Ein Polizeihubschrauber habe den Kleinbus im westfälischen Lotte entdeckt. Dort hätten sich die mutmaßlichen Entführer mit dem Bulli festgefahren. Sie seien dann ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet. Ihr mutmaßliches Opfer hätten sie leicht verletzt zurückgelassen. Der Mann sei in eine Klinik gebracht und befragt worden. Zu Hintergründen war zunächst nichts bekannt. Die Polizei warnt davor, Anhalter mitzunehmen.

