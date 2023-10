Stand: 20.10.2023 09:49 Uhr Mutmaßliche Beziehungstat: 50-Jährige in Osnabrück getötet

Bei einer mutmaßlichen Beziehungstat ist in Osnabrück am Donnerstagabend eine 50-jährige Frau getötet worden. Polizei und Rettungskräfte seien wegen häuslicher Gewalt zum Tatort gerufen worden, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. In der Wohnung fanden sie die lebensgefährlich verletzte Frau. Sie starb später im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter, ein 52-jähriger Mann, wurde festgenommen.

Dieses Thema im Programm: Regional Osnabrück | 20.10.2023 | 09:30 Uhr