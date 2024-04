Stand: 11.04.2024 12:18 Uhr Mutiger Rentner als Lockvogel: Polizei nimmt fünf Betrüger fest

Mithilfe eines Seniors konnte die Polizei am vergangenen Donnerstag in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) eine Gruppe mutmaßlicher Betrüger festnehmen. Der 84-Jährige hatte zuvor nach Polizeiangaben über eine Zeitungsanzeige eine Frau kennengelernt. Nach mehreren Telefonaten habe sie ihn um Geld gebeten. Daraufhin gab der Rentner ihr eine vierstellige Bargeldsumme und diverse Wertgegenstände, so die Polizei weiter. Die Frau habe sich erneut bei dem 84-Jährigen gemeldet und weiteres Geld verlangt. Daraufhin wandte sich der Senior an die Polizei. Gemeinsam mit den Beamten lockte der Rentner die Betrüger in eine Falle. Er begab sich zum vereinbarten Treffpunkt der Geldübergabe. Dort konnte die Polizei fünf Personen festnehmen: drei Frauen im Alter zwischen 15 und 66 Jahren und zwei Männer im Alter von 18 und 38 Jahren.

