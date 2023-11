Stand: 06.11.2023 13:57 Uhr Mülleimer auf Bahngleis getreten: 41-Jährigen muss in Haft

Bundespolizisten haben einen 41-jährigen Mann am Bahnhof Bad Bentheim in der Grafschaft Bentheim festgenommen, nachdem dieser einen Mülleimer auf die Gleise getreten hatte. Ein Bahnmitarbeiter hatte am Freitagabend auf den aggressiv auftretenden Mann aufmerksam gemacht, wie die Polizei mitteilte. In der Bahnhofshalle konnte der Mann von einer Polizeistreife festgehalten und überprüft werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 41-Jährige per Haftbefehl gesucht wird. Laut Polizei war er wegen Erschleichen von Leistungen verurteilt worden. Da die Geldstrafe in Höhe von 750 Euro nicht bezahlt wurde, muss der 41-Jährige nun eine 15-tägige Freiheitsstrafe verbüßen.

