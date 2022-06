Stand: 27.06.2022 11:49 Uhr Mountainbiker stürzt und verletzt sich schwer

Bei einem schweren Unfall in einem Wald bei Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) ist ein Mountainbiker lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war der 54-Jährige mit seinem Rad abseits der ausgewiesenen Wege unterwegs. An einem besonders steilen Abschnitt der nicht offiziellen Strecke stürzte er. Seine Begleiter wählten den Notruf. Die Feuerwehr barg den Bewusstlosen mit einem Quad. Ein Hubschrauber brachte den Mann in eine Klinik.

