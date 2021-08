Stand: 01.08.2021 10:20 Uhr Motorradfahrer schwebt nach Unfall in Spelle in Lebensgefahr

Am Sonnabend sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Spelle (Landkreis Emsland) drei Personen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Laut Polizei hatte ein 23 Jahre alter Mann gegen 19.30 Uhr beim Abbiegen im Ortsgebiet das Motorrad eines 54 Jahre alten Mannes übersehen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Autofahrer sowie sein 17-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.08.2021 | 11:00 Uhr