Stand: 09.04.2024 10:02 Uhr Motorradfahrer nach Kollision mit Reh schwer verletzt

In Samern (Grafschaft Bentheim) ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Montagabend schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er auf der Straße Am Esch in Richtung Ohne unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte und mit dem Motorrad kollidierte. Der 40-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Reh verendete vor Ort.

