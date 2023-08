Stand: 12.08.2023 09:48 Uhr Motorradfahrer kollidiert mit Auto: 19-Jähriger in Lebensgefahr

Bei einem Unfall in Diepholz ist ein 19-jähriger Motorradfahrer am Freitagabend lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte ein 49 Jahre alte Autofahrer auf die Bundesstraße 69 auffahren und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Obwohl der 19-Jährige den Angaben zufolge noch versuchte auszuweichen, kam es zum Frontalzusammenstoß. Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der 49-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt.

