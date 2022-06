Stand: 23.06.2022 09:40 Uhr Motorradfahrer in Meppen bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Meppen ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 28-Jährige hatte offenbar zu spät bemerkt, dass ein Fahrzeug vor ihm abbremste. Daraufhin bremste er seine Maschine so stark ab, dass er die Kontrolle verlor und sich mit dem Motorrad überschlug. Die B70 in Meppen musste wegen des Unfalls zeitweise gesperrt werden.

