Stand: 18.04.2022 16:29 Uhr Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Am Ostersonntag hat es in Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) einen tödlichen Unfall gegeben. Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer aus Lingen verlor laut Polizei in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 57-Jährige erlag den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.04.2022 | 06:30 Uhr