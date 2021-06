Stand: 07.06.2021 07:34 Uhr Motorradfahrer bei Hilter schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in Hilter (Landkreis Osnabrück) gegen eine Leitplanke gefahren und schwer verletzt worden. Der Mann war mit drei weiteren Motorradfahrern auf der Holter Straße unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Aus zunächst ungeklärter Ursache habe er in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war vorübergehend voll gesperrt.

