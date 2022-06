Stand: 21.06.2022 08:53 Uhr Motorradfahrer auf B402 in Meppen bei Unfall schwer verletzt

Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist am frühen Montagabend auf der Bundesstraße 402 in Meppen verunglückt. Laut Polizei hatte der Mann gegen 17.40 Uhr beim Übergang von der Autobahn 31 auf die B402 den Abstand zu einem auf der Bundesstraße fahrenden Lkw unterschätzt. Das Motorrad kollidierte seitlich mit der Sattelzugmaschine. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.500 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.06.2022 | 09:30 Uhr