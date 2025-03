Stand: 11.03.2025 09:15 Uhr Motoröl aus Frachter gespült: Kanal im Emsland verunreinigt

Der Stichkanal in Dörpen (Landkreis Emsland) und das angrenzende Hafenbecken sind mit einer großen Menge Motoröl verunreinigt worden. Auf einer Länge von 400 Metern breitete sich ein Ölfilm aus. Ursache dafür ist laut Polizei ein technischer Defekt an einem Frachtschiff. Bereits am Freitag drang Wasser in den Maschinenraum ein und lief ölverschmutzt wieder aus. Ein Spezialunternehmen richtete eine Ölsperre ein und saugte rund 20.000 Liter verunreinigtes Wasser ab. Das Unternehmen werde nun auch die umliegenden Schiffe reinigen, heißt es weiter. Die zuständigen Behörden weisen darauf hin, dass sich in den kommenden Tagen immer wieder Ölfilme auf dem Wasser bilden können, weil sich am Ufer nach wie vor ölhaltige Rückstände befinden. Dann können auch weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.03.2025 | 06:30 Uhr