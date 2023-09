Stand: 06.09.2023 09:33 Uhr Mordprozess Bramsche: Ausschluss der Öffentlichkeit rechtswidrig?

Der rigorose Ausschluss der Öffentlichkeit im Mordprozess um eine in Bramsche (Landkreis Osnabrück) getötete 19-Jährige sorgt bei dem Verfassungsrechtler Volker Boehme-Neßler für Kritik. Der Jurist von der Universität Oldenburg hält es für rechtswidrig, wenn das Landgericht Osnabrück keine weiteren Auskünfte zur Tat und zum Urteil bekannt gibt. Zwar sei es richtig, Jugendliche zu schützen - das gehe aber auch ohne Nachrichtensperre und Ausschluss der Presse. Urteile würden im Namen des Volkes gesprochen, so Boheme-Neßler im Gespräch mit dem evangelischen Pressedienst. Zuvor hatten sich schon die Organisationen "Reporter ohne Grenzen" und der "Weiße Ring" kritisch über das Vorgehen des Landgerichts geäußert. Die 19-Jährige war im März am Rande einer Geburtstagsparty getötet worden. Seit Montag läuft dazu und wegen weiterer Taten der Prozess gegen einen 20-jährigen Mann.

