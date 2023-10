Stand: 11.10.2023 08:01 Uhr Mordprozess Bramsche: Angeklagter gibt Opfer eine Mitschuld

Im Mordprozess um einen in Bramsche erschossenen 16-Jährigen hat der Angeklagte seinem Opfer eine Mitschuld gegeben. Er habe sich von dem Jungen bedroht gefühlt, sagte der 82-Jährige vor dem Landgericht Osnabrück. Am Morgen der Tat im Februar will er seinen Wohnungsnachbarn wegen wiederholter Lärmbelästigung angesprochen haben. Der Jugendliche habe ihm gesagt, er und seine Mutter würden ihn fertigmachen und umbringen. Daraufhin habe er eine Waffe geholt und mehrfach auf den Jungen geschossen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor.

