Stand: 27.06.2019 16:54 Uhr

Mordfall Sandker - 65-Jähriger muss in U-Haft

In dem seit 24 Jahren ungeklärten Mordfall Elke Sandker hat ein Haftrichter am Donnerstag Untersuchungshaft für einen 65-Jährigen angeordnet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Polizei ist dem 65-Jährigen durch einen DNA-Abgleich auf die Spur gekommen.

Videos 02:34 Hallo Niedersachsen Mord in Sögel: 53-Jähriger entlastet Hallo Niedersachsen Im 23 Jahre alten Mordfall Elke Sandker kommt ein 53-Jähriger nach einer DNA-Analyse nicht als Täter infrage. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen übler Nachrede. Video (02:34 min)

DNA-Probe bringt Gewissheit

Das Opfer, eine 24-jährige Rechtsanwaltsgehilfin, wurde in einer Augustnacht des Jahres 1995 auf dem Nachhauseweg von der Kirmes in Sögel (Landkreis Emsland) erdrosselt. Nachbarn entdeckten die Leiche am nächsten Tag auf einem Stoppelfeld in der Nähe ihres Elternhauses in der Bauernschaft Waldhöfe. Experten hatten im vergangenen Jahr DNA an der Kleidung des Mordopfers gesichert und diese Spuren mit Speichelproben von 200 Männern aus dem Umfeld von Elke Sandker verglichen. Den Treffer gab es jedoch erst, als die DNA-Spuren mit einem bundesweiten Register abgeglichen wurden. Der mutmaßliche Täter wohnt laut Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer im Emsland, allerdings nicht in Sögel. Der Mann sei vorbestraft: Er habe insgesamt 23 Einträge im Bundeszentralregister, meist wegen Diebstahls.

Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, gibt es in Niedersachsen derzeit 341 sogenannte Cold Cases - alte Mordfälle ohne heiße Spur. Seit 2018 gibt es beim Landeskriminalamt eine Zentralstelle, die sich mit diesen Fällen befasst.

Weitere Informationen Fall Sandker: Fast alle DNA-Proben ausgewertet Die in den vergangenen Monaten genommenen DNA-Proben im Mordfall Elke Sandker sind fast alle ausgewertet. Ob ein Treffer darunter ist, will die Polizei derzeit aber nicht sagen. (17.06.2019) mehr Mordfall Sandker: Polizei nimmt DNA-Proben Im Fall der vor über 20 Jahren im emsländischen Sögel getöteten Elke Sandker will die Polizei DNA-Proben von Verdächtigen nehmen. Die Frau war nach einem Kirmesbesuch erdrosselt worden. (13.06.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.06.2019 | 17:00 Uhr