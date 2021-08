Stand: 04.08.2021 08:18 Uhr Morddrohungen: Hausarzt aus Wallenhorst unter Polizeischutz

Der deutsche Gewerkschaftsbund stellt sich hinter einen Hausarzt aus Wallenhorst (Landkreis Osnabrück). Der Arzt hatte angekündigt, Impfverweigerer nicht zu behandeln. Seitdem wird er in Hassmails bedroht und steht deshalb mit seinem Praxisteam unter Polizeischutz. Der Hass gegen den Arzt transportiere im Kern faschistoides Gedankengut, so der DGB. Auch die Kassenärztliche Vereinigung steht dem Hausarzt zur Seite, sagte der Osnabrücker Bezirksvorstand Uwe Lankenfeld. "Ich bin bestürzt, dass dem Kollegen in Wallenhorst Polizeischutz gegeben worden ist aufgrund von Morddrohungen oder Bedrohungen und Beschimpfungen seiner Mitarbeiter. Das ist kriminell", sagte Lankenfeld.

