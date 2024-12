Mord verhindert: Junge Menschen aus Sulingen bei "Aktenzeichen XY" Stand: 11.12.2024 09:45 Uhr Fünf junge Menschen sprechen in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" darüber, wie sie eine Frau in Sulingen bei einer Messerattacke beschützt haben. Für ihre Zivilcourage haben sie einen Preis bekommen.

Vier junge Männer und eine junge Frau aus dem Raum Sulingen (Landkreis Diepholz) sind am 18. November 2024 in Berlin von Innenministerin Faeser mit dem "XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen" ausgezeichnet worden. In der Sendung erzählen Ahmad Faour, Kiana Frede, Mohamed Ibrahim, Argjend Klimenta und Leon Jamal Zeid wie sie durch ihren beherzten Einsatz einen Mörder gestoppt und der 30-jährigen Frau das Leben gerettet haben.

Leben gerettet und Mordserie verhindert

Auf der Terrasse eines Schnellrestaurants in Sulingen hatten die 19- bis 21-Jährigen die Schreie der Frau gehört. Sie war von einem Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Die Fünf vertrieben den Täter, kümmerten sich um das Opfer und alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten den Angreifer wenig später fassen. Er hatte drei Tage zuvor eine 17-jährige Schülerin beim Inliner-Fahren angegriffen und getötet. Die fünf jungen Leute haben durch ihr Eingreifen wohl eine potenzielle Mordserie verhindert, so die Jury. Für ihren Einsatz verdienten sie demnach allerhöchsten Respekt.

Weitere Informationen Getötete Inlineskaterin: Lebenslange Haft für 43-Jährigen Das Landgericht Verden stellte eine besondere Schwere der Schuld fest. Der Mann wurde unter anderem wegen Mordes verurteilt. (15.07.2024) mehr

Weitere Informationen Mord an Jugendlicher in Barenburg: Verurteilter geht in Revision Der 43-Jährige will das Urteil anfechten. Er soll die 17-jährige Inlineskaterin getötet und mehrere Frauen angegriffen haben. (24.10.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.12.2024 | 07:30 Uhr