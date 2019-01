Stand: 29.01.2019 11:43 Uhr

Moorbrand in Meppen: Bericht benennt viele Fehler

Der wochenlange Moorbrand auf einem Waffentest-Gelände im emsländischen Meppen ist auf zahlreiche Versäumnisse der Bundeswehr zurückzuführen. Das geht aus einem internen Abschlussbericht des Verteidigungsministeriums hervor, der dem NDR vorliegt. Dieser listet materielle, personelle und organisatorische Defizite bei der Brandbekämpfung auf. Die Mitarbeiter am Bundeswehrstandort sollen als Konsequenz besser geschult und ausgerüstet werden.

Abschlussbericht: "Brisanz der Lage verkannt"

Grund für den Brand waren Tests, bei denen Anfang September 70-Millimeter-Raketen von einem "Tiger"-Hubschrauber abgefeuert worden waren. Diese sollen laut Bericht Schwelbrände verursacht haben, die sich dann zu dem Großbrand ausgedehnt haben. Das Problem war laut Bundeswehr, dass eine von zwei Löschraupen während der Tests in Reparatur war und die zweite Maschine im Löscheinsatz ausfiel. "Durch die zeitliche Verzögerung und aufkommende Winde konnte sich das Feuer an den Brandstellen weiter ausbreiten", heißt es dazu in dem Bericht aus Berlin. Es habe allerdings auch falsche Einschätzungen gegeben: Zunächst wurde demnach "die Brisanz der Lage verkannt". Die Öffentlichkeit sei nicht ausreichend informiert worden. Die Bundeswehr will die zivil-militärische Zusammenarbeit nun verstärken. Auch bei der Ausbildung des Führungspersonals der Bundeswehr-Feuerwehr bestehe "Nachsteuerungsbedarf".

Gefahrindex zeigte keine kritischen Werte

Trotz der langen Trockenheit sei der Gefahrenindex für Waldbrände zum Zeitpunkt des Tests auf dem zweitniedrigsten Wert, der sogenannte Grasland-Feuerindex teilweise auf dem niedrigsten Wert einer fünfstufigen Skala gewesen, wie es weiter in dem Papier heißt. Die Bundeswehr will künftig dennoch genauer hinschauen und auch den Feuchtigkeitsgrad der Flächen in die Entscheidung einbeziehen. Messstationen sollen den Wasserstand im Moor prüfen - vor allem in den Sommermonaten.

Wehrtechnische Dienststelle erhält bessere Ausrüstung

Die mit Tests von Waffen und Munition beauftragte Wehrtechnische Dienstelle 91 in Meppen soll dem Bericht zufolge besser ausgerüstet werden: Sie erhält eine Drohne zur Überwachung des Testgeländes, zwei Moorraupen zur Bergung von Blindgängern und Munitionsresten, einen speziellen Bagger sowie den Bergepanzer "Büffel". Es habe sich gezeigt, dass die "vorgehaltenen Fähigkeiten zur Vermeidung einer vergleichbaren extremen Großschadenslage nicht ausreichen", heißt es in dem 42-Seiten-Papier.

Bericht sieht keine Gefahr durch Rauchwolke

Entwarnung gibt der Bericht für befürchtete gesundheitliche Folgen aus der über lange Zeit weithin sichtbaren Rauchwolke. Für die Feuerwehrleute und die Bevölkerung habe keine akute Gesundheitsgefahr bestanden. Dies gelte auch für befürchtete Belastungen mit Quecksilber oder Radioaktivität. Zwar sei Uranmunition zeitweise in Meppen gelagert, jedoch nicht verschossen worden. Auf dem Gelände befinden sich demnach keinerlei Reste dieser Munition.

Bundeswehr wartet Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ab

Bevor die Bundeswehr möglicherweise eigene disziplinarrechtliche Untersuchungen einleitet, will sie Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abwarten. Letztere hatte im September bei einer Durchsuchung auf dem Gelände der Dienststelle Datenträger und Protokolle sichergestellt.

Wochenlange Löscharbeiten im Moor

Der Moorbrand hatte sich bei einem Waffentest mit einem Hubschrauber am 3. September entzündet und war erst am 10. Oktober gelöscht worden. Zeitweise waren bis zu 1.700 Kräfte von Bundeswehr, Feuerwehr und anderen Organisationen im Einsatz. Die bisher durch den Brand entstanden Kosten beziffert das Verteidigungsministerium auf rund 7,9 Millionen Euro.

