Moorbrand: Tornado-Bilder werden ausgewertet

Die Bekämpfung des Moorbrands auf dem Bundeswehrgelände bei Meppen bleibt ein zähes Geschäft: Am Sonnabend waren Tornado-Jets über das Gelände geflogen, deren Aufnahmen nun ausgewertet werden sollen. Das teilte Andreas Sagurna, Direktor des Zentrums Brandschutz bei der Bundeswehr, heute Nachmittag bei einer Pressekonferenz mit. Er müsse jedoch selbst zunächst lernen, die Bilder zu lesen und zu verstehen, räumte er offen ein. Dabei werde er in Kürze von einem Experten, einem sogenannten Auswerter, telefonisch unterstützt. Parallel werde bereits an einer Taktik für den weiteren Löscheinsatz gearbeitet, so Sagurna.

Feucht-kühle Witterung hilft

Insgesamt sind nach Sagurnas Angaben derzeit etwa 1.300 Einsatzkräfte auf dem Gelände. Weitere 700 unterstünden dem Landkreis Emsland und seien außerhalb im Einsatz. Ihnen spielt die Witterung in die Karten. Seit Sonnabend regnet es immer wieder. Das, sowie die gesunkenen Temperaturen, kühlten das Moor ab, das auf einer Fläche von rund 1.200 Hektar brennt. Wann der Brand gelöscht sein wird, ist weiter völlig unklar, da unterirdische Glutnester und Munitionsreste die Arbeit erschweren. Für die Menschen im nahe gelegenen Stavern gibt es jedoch erst einmal Entwarnung. Der Katastrophenfall gilt weiter. Doch das Wetter macht eine Evakuierung unwahrscheinlicher. Offene Feuer an der Mooroberfläche gibt es laut Bundeswehr derzeit keine.

Gottesdienst, Grillen und Facebook-Gruppe

Die Emsländer bedanken sich derweil mit Würstchen und Kuchen den vielen Helfern für ihren Einsatz. Mit einem Sonntagsgottesdienst und Grillen auf dem Meppener Marktplatz wollen die Anwohner ihre Anerkennung zeigen. Unterstützung gibt es auch von der Facebook-Gruppe "Moorbrand 2018 - Wir helfen!", die bereits mehr als 2.500 Mitglieder zählt. Dort können sich Einsatzkräfte melden, die zum Beispiel Zahnpasta brauchen, und Freiwillige, die Getränke und anderes Alltägliche spenden und verteilen. Die Landfrauen haben zudem Kuchen gebacken, den sie den teilweise schon seit Wochen eingesetzten Frauen und Männern vorbeibringen.

Landkreis: Keine akute Gefahr durch Rauch

Eine akute Gesundheitsgefahr durch die Rauchentwicklung bestand am Sonnabend nicht, so der Landkreis Emsland. Das hätten Messungen an festen und mobilen Stationen in Stavern, Sögel und Klein Berßen ergeben. Ein mobiles Labor des Landesamtes für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz (LANUV) aus Nordrhein-Westfalen maß kontinuierlich die Brandgase. Eine mögliche Evakuierung von Klein und Groß Stavern werde aber weiter nicht ausgeschlossen. Zuvor war am Freitag der Katastrophenfall ausgerufen worden.

Von der Leyen entschuldigt sich

Seit dem 3. September brennt es auf dem Bundeswehrareal, weil der Torf nach einem Raketentest nicht schnell genug gelöscht wurde. Grund war laut Bundeswehr ein technischer Defekt an einer Löschraupe. Für den Brand und seine Folgen hat sich Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Sonnabend bei einem Besuch erneut entschuldigt. "Wir haben viel, was wir hier wieder gut zu machen haben", sagte sie in Meppen. Ein bisschen gelte es noch durchzuhalten, so die Politikerin, die auf ihrem Rundgang sichtlich angespannt wirkte. Sie räumte ein, dass die Bundeswehr Fehler gemacht habe. So seien nicht schnell genug die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden zur Hilfe gerufen worden. Von den Helfern sei der Besuch von der Leyens positiv aufgenommen worden, berichtet das NDR Fernsehen. Anwohner aus der von der Evakuierung bedrohten Nachbargemeinde Stavern reagierten dagegen verhalten. Sie hätten sich von der Politik zu lang allein gelassen gefühlt. Zwar sei es gut gewesen, dass die Ministerin gekommen sei - aber der Groll sei nicht weg.

Durchsuchungen bei der Bundeswehr

Ungeklärt ist nach wie vor, wer für den Moorbrand verantwortlich ist. Staatsanwaltschaft Osnabrück und Polizei hatten am Freitag das Gelände durchsucht. Sie ermitteln wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Die Durchsuchungen seien in Zusammenarbeit mit dem Leiter der dortigen Wehrtechnischen Dienststelle 91 vorgenommen worden, hieß es.

Im Netz witzeln User über den Moorbrand

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Das gilt besonders in sozialen Netzwerken. Auf Twitter machen sich zahlreiche Nutzer über den Brand bei der Bundeswehr lustig. Hier eine Auswahl der Kommentare:

