Stand: 23.09.2018 08:09 Uhr

Moorbrand bei Bundeswehr: Lage entspannt sich

Die Einsatzkräfte am brennenden Bundeswehr-Testgelände in Meppen (Landkreis Emsland) haben eine ruhige Nacht hinter sich. Zeitweise hat es heftig geregnet und auch der Wind hat nicht so viel Fahrt aufgenommen wie prognostiziert. Für heute erwarten Meteorologen erneut Regen und schwachen Wind. Für die mehr als 1.400 Einsatzkräfte und rund 1.000 vom Moorbrand bedrohten Einwohner bedeutet das erst einmal eine Entspannung der Lage. Der Katastrophenfall werde aber noch einige Tage aufrechterhalten, sagte ein Sprecher der Kreisfeuerwehr Emsland am Morgen gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Seit Anfang September brennt es auf dem Bundeswehrareal, weil der Torf nach einem Raketentest nicht schnell genug gelöscht wurde. Grund war laut Bundeswehr ein technischer Defekt an einer Löschraupe.

Moorbrand: Von der Leyen entschuldigt sich Hallo Niedersachsen - 22.09.2018 19:30 Uhr Verteidigungsministerin von der Leyen (CDU) hat Fehler bei der Bekämpfung des Moorbrandes eingeräumt. Sie war mit Ministerpräsident Weil und Wirtschaftsminister Althusmann vor Ort.







2,41 bei 27 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Suche nach Glutnestern mithilfe von Tornados

Gegen die Glutnester, die sich teilweise tief im Boden befinden, hilft der Regen kaum. Die Bundeswehr setzte deshalb am Sonnabend Tornado-Jets aus Wittmund ein, die Wärmebildaufnahmen des Moores machten. So sollen die Nester gefunden werden, "um für den Löscherfolg eine Taktik zu generieren", sagte Andreas Sagurna, Direktor des Zentrums Brandschutz bei der Bundeswehr. Eine Option, die seit Tagen geprüft wird, ist das Heranschaffen großer Wassermengen, um das Gelände zu fluten. Die Brandbekämpfung ist auch deshalb so schwierig und langwierig, weil auf dem Areal Munitionsreste liegen. Inzwischen hat sich der Brand auf zwölf Quadratkilometer ausgedehnt.

Seit Wochen brennt das Moor bei Meppen









































Landkreis: Keine akute Gesundheitsgefährdung durch den Rauch

Eine akute Gesundheitsgefährdung durch die Rauchentwicklung bestand am Sonnabend nicht, so der Landkreis Emsland. Das hätten Messungen an festen und mobilen Stationen in Stavern, Sögel und Klein Berßen ergeben. Ein mobiles Labor des Landesamtes für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz (LANUV) aus Nordrhein-Westfalen maß kontinuierlich die Brandgase. Eine mögliche Evakuierung von Klein und Groß Stavern werde aber weiter nicht ausgeschlossen. Zuvor war am Freitag der Katastrophenfall ausgerufen worden.

Von der Leyen entschuldigt sich erneut

Für den Moorbrand und seine Folgen hat sich Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Sonnabend bei einem Besuch erneut entschuldigt. "Wir haben viel, was wir hier wieder gut zu machen haben", sagte sie in Meppen. Ein bisschen gelte es noch durchzuhalten, so die Politikerin, die auf ihrem Rundgang sichtlich angespannt wirkte. Sie räumte ein, dass die Bundeswehr Fehler gemacht habe. So seien nicht schnell genug die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden zur Hilfe gerufen worden. Von den Helfern sei der Besuch von der Leyens positiv aufgenommen worden, berichtet das NDR Fernsehen. Anwohner aus der von der Evakuierung bedrohten Nachbargemeinde Stavern reagierten dagegen verhalten. Sie hätten sich von der Politik zu lang allein gelassen gefühlt. Zwar sei es gut gewesen, dass die Ministerin gekommen sei - aber der Groll sei nicht weg.

Durchsuchungen bei der Bundeswehr

Ungeklärt ist nach wie vor, wer für den Moorbrand verantwortlich ist. Staatsanwaltschaft Osnabrück und Polizei hatten am Freitag das Gelände durchsucht. Sie ermitteln wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Die Durchsuchungen seien in Zusammenarbeit mit dem Leiter der dortigen Wehrtechnischen Dienststelle 91 vorgenommen worden, hieß es.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 23.09.2018 | 08:00 Uhr