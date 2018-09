Stand: 22.09.2018 10:10 Uhr

Moorbrand: Von der Leyen besucht Gelände bei Meppen

Einen Tag nachdem der Landkreis Emsland für mehrere Orte um das brennende Waffentestgelände der Bundeswehr bei Meppen den Katastrophenfall ausgerufen hat, schaut sich Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) heute Vormittag die Auswirkungen vor Ort an. Gemeinsam mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) will sie das Bundeswehrgelände besuchen und auch den Einsatzkräften danken. Von der Leyen hatte sich am Freitag erstmals zu dem Brand geäußert. Sie entschuldigte sich bei den Menschen in der Region und betonte, der Brand sei "ein sehr ernster Vorfall, der so nicht passieren darf". Die Helfer "sollen jede Unterstützung der Bundeswehr bekommen, die sie benötigen", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Eventuelle Evakuierung gilt nur für Stavern

Die Bewohner der angrenzenden Ortschaften Klein und Groß Stavern im Emsland konnten die Nacht zu Sonnabend in ihren Häusern verbringen. Der Brand auf dem Testgelände der Bundeswehr hat sich nicht weiter ausgebreitet. Aber: Nach wie vor gilt der Katastrophenfall. "Die mögliche Evakuierung gilt nach wie vor", sagte ein Sprecher des Krisenstabs gegenüber NDR.de. "Für Stavern und die rund 1.000 Einwohner dort." Die Lage heute morgen sei "unverändert". Zwar habe es in der Nacht Gewitter und Regen gegeben. Allerdings "nicht genug, um die Lage zu entschärfen", so der Sprecher weiter. Die Menschen vor Ort seien aber "ruhig und vorbereitet".

Verwirrung um mögliche Evakuierung Als am Freitag der Katastrophenfall ausgerufen wurde, war laut einer Sprecherin des Landkreises nicht auszuschließen, dass neben der Gemeinde Stavern mit ihren rund 1.000 Einwohnern womöglich auch die rund 7.5000 Menschen in Sögel von einer eventuellen Evakuierung betroffen sein könnten. Am Sonnabend ruderte der Landkreis zurück. Auf seiner Internetseite teilte der Katastrophenschutz des Emslands mit:

"Eine eventuelle Evakuierung bei einer deutlich verschärften Lage würde nach wie vor nur die Gemeinde Stavern betreffen. Die Gemeinde Sögel, die gesamte Samtgemeinde Sögel oder andere Gemeinden sind von den aktuellen Vorsichtsmaßnahmen derzeit nicht betroffen."

Sturm könnte Funken in die Dörfer tragen

Der Wind soll heute noch mal zunehmen, Funkenflug könnte das Feuer dann weiter tragen, das wäre dann gefährlich für die angrenzenden Ortschaften Groß Stavern und Klein Stavern. Ob evakuiert wird, entscheidet der Krisenstab im Meppener Kreishaus.

Durchsuchungen bei der Bundeswehr

Auf dem Testgelände brennt seit mehr als zwei Wochen Torf, betroffen ist eine Fläche von rund acht Quadratkilometern. Auslöser für den Brand waren Raketentests der Bundeswehr. Staatsanwaltschaft Osnabrück und Polizei haben deshalb am Freitag das Gelände durchsucht. Sie ermitteln wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Die Durchsuchungen seien in Zusammenarbeit mit dem Leiter der dortigen Wehrtechnischen Dienststelle 91 vorgenommen worden. Die übergebenen Unterlagen sollten Aufschluss über den Ablauf der Schießübung geben und klären, ob gegen brandschutzrechtliche Schutzvorschriften verstoßen wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits bekannt gegeben, dass sie ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet hat. Seit dem 3. September brennt auf dem Gelände der Moorboden. Ursache ist laut Bundeswehr ein Raketentest an diesem Tag. Während der erste Brand wie geplant gelöscht worden sei, sei beim zweiten die Löschraupe wegen eines technischen Defekts ausgefallen. So hätte das Feuer nicht rechtzeitig gelöscht werden können und sei in tiefere Moorschichten vorgedrungen.

Kritik von Wehrbeauftragtem Bartels

Für den Wehrbeauftragten des Bundestages Hans-Peter Bartels (SPD) ist der Moorbrand bei Meppen ein Beleg für den maroden Zustand der Bundeswehr. Es fehle in allen Bereichen an einsetzbarem Gerät. Für Ausrüstung bereitgestelltes Geld gebe die Bundeswehr immer wieder nicht vollständig aus. 2017 seien 600 Millionen Euro für die Beschaffung nicht abgerufen worden. "Das muss sich ändern", sagte Bartels der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Anwohner sollen Papiere einpacken, Bauern Futtervorräte prüfen

Mit Blick auf eine mögliche Evakuierung sollten die Einwohner von Stavern vorsorglich ihre wichtigsten Dokumente und benötigten Medikamente zusammenpacken, hieß es vom Landkreis. Beim Krisenstab in Meppen werden nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen Listen von kranken und hilfsbedürftigen Menschen zusammengestellt, um deren Transport im Ernstfall koordinieren zu können. Zudem fragt der Kreis nach Informationen des NDR Fernsehens bei den Landwirten nach, ob diese ausreichend Futter für ihre Tiere vorrätig haben. Für den Fall einer Evakuierung sollen die Bauern Zugang zu ihren Grundstücken bekommen, um Rinder und Schweine zu versorgen.

Karte: Moorbrand - hier muss eventuell evakuiert werden

Messstationen überwachen Rauchbelastung

Laut Landkreis Emsland ist ein engmaschiges Netz an Messpunkten eingerichtet, um die Rauchbelastung permanent zu überwachen. Sollten Stavern tatsächlich geräumt werden, würden Sammelunterkünfte eingerichtet. Der Landkreis hat ein Bürgertelefon unter den Nummern (05931) 44 57 01, 44 57 02 und 44 14 31 eingerichtet. Der Schritt, den Katastrophenfall auszurufen, sei wichtig, um auf überregionale Unterstützung zurückgreifen zu können, teilte Winter mit. Für das Bundeswehrgelände gilt das Katastrophenschutzgesetz nicht, laut Branddirektor Hanko Thies betrifft es nur den öffentlichen Bereich des Landkreises.

Bundeswehr prüft Flutung des Moores

Um zu verhindern, dass der Moorbrand sich außerhalb des Bundeswehrgeländes ausbreitet, hat die Feuerwehr im Emsland rund 500 zusätzliche Einsatzkräfte angefordert. Die Feuerwehrleute sollen in der Nähe des Areals postiert werden, um sofort reagieren zu können, falls der Brand auf den zivilen Bereich übergreife, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Laut Bundeswehr sind derzeit 1.300 Kräfte von Militär, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) im Einsatz. Spezialkräfte der Bundeswehr erkundeten zudem, wie sie große Wassermengen in das Brandgebiet transportieren können, um es zu fluten. Dadurch solle die unterirdische Ausbreitung des Feuers eingedämmt werden. Die Lage sei weiter stabil und das Feuer unter Kontrolle. Wegen der Wettervorhersage bleibe der Druck aber hoch, hieß es in einer Mitteilung der Bundeswehr.

Die Brandbekämpfung zieht sich auch deshalb hin, weil auf dem Areal Munitionsreste liegen. Das Gelände wird nach Angaben des Umweltministeriums seit 1877 militärisch genutzt und gilt als "blindgängergefährdet".

Wie gefährlich ist der Rauch für Mensch und Umwelt?

Nach Angaben der Bundeswehr besteht durch den Qualm kein Gesundheitsrisiko. Lungenmediziner widersprechen dieser Darstellung allerdings. Die feinen Rauchpartikel seien für Menschen mit Vorerkrankungen durchaus eine Belastung. Der Naturschutzbund (NABU) Emsland kritisiert zudem die allgemeine Umweltbelastung und rechnet mit 500.000 bis 900.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid, die bislang in die Luft gelangt sind. Diese Menge würden 50.000 Bundesbürger im Schnitt pro Jahr verursachen.

