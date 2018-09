Stand: 27.09.2018 09:58 Uhr

Moorbrand: Landrat hebt Katastrophenfall auf

Der Kampf gegen den Moorbrand bei Meppen zeigt offenbar erste Erfolge: Der Landrat des Landkreises Emsland hat heute Morgen den Katastrophenfall aufgehoben. "Mit Blick auf das aktuelle Brandgeschehen und den Löscheinsatz auf dem Gelände der Bundeswehr können wir derzeit ein Evakuierungsszenario für unsere emsländischen Gemeinden ausschließen", sagte Reinhard Winter (CDU). Er hatte den Katastrophenfall am vergangenen Freitag ausgerufen, unter anderem um Gebiete schnell räumen zu können. Die Bundeswehr habe jedoch Fortschritte beim Löschen gemacht. "Deshalb hat sich das Gefahrenpotenzial deutlich verringert."

Zu Lande und aus der Luft gegen den Moorbrand



















































Erneute Aufklärungsflüge mit Tornado-Jets

In der weiteren Bekämpfung des Moorbrands bei Meppen setzt die Bundeswehr heute derweil erneut auf Aufklärungsflüge mit Tornado-Jets. Diese machen Wärmebildaufnahmen, mit denen Glutnester im Boden erkannt werden sollen. Bereits am vergangenen Sonnabend und am Dienstag waren die Flugzeuge aufgestiegen. Bilder von diesen Einsätzen seien inzwischen ausgewertet und verglichen worden, teilte die Bundeswehr mit: "Es wurden keine neuen Wärmequellen identifiziert. Die bekannten werden weiterhin bekämpft." Das Brandgebiet umfasst den Angaben zufolge nach wie vor rund zwölf Quadratkilometer.

Massiver Rückgang der Glutnester

Darüber, wie groß das Ausmaß des Brandes unter der Erde ist, gibt es jedoch unterschiedliche Angaben. Der Referatsleiter für Brand- und Katastrophenschutz im Innenministerium, Klaus Wickboldt, erklärte am Mittwoch, es sei "ein massiver Rückgang der Glutnester erkennbar". Das sei sowohl den Wärmebildern zu entnehmen als auch daran zu sehen, dass der Rauch an der Oberfläche zurückgegangen sei, erläuterte ein Ministeriumssprecher NDR.de. In der Nacht zu Mittwoch flammte laut Bundeswehr zudem ein oberirdisches Feuer auf, das aber rasch gelöscht worden sei.

Wärmebilder von Sonnabend veröffentlicht

Erste Infrarotaufnahmen von Aufklärungsflügen am Wochenende waren am Dienstag veröffentlicht worden: "An den weißen Stellen ist es wärmer als an den anderen", erklärte Bundeswehrsprecher Michael Bertschick NDR.de. Ob es sich bei den weißen Flecken ausschließlich um Glutnester handelt, könne er nicht sagen, so Bertschick.

Geologe sucht am Boden

Laut Ministerium können die Kameras an den Tornados allerdings nur Wärmequellen bis etwa 20 Zentimeter Tiefe erkennen. Am Boden sind Geologen der Bundeswehr mit der Suche nach Glutnestern beschäftigt - auch solchen, die möglicherweise in größerer Tiefe schwelen. "Weiterhin werden Erkundungen der Bodentemperaturen im Nordbereich durchgeführt", teilte die Bundeswehr am Mittwoch mit.

Zivile Helfer können bald nach Hause

Ein Ende des Moorbrand-Einsatzes bei Meppen ist weiterhin nicht abzusehen. Für die zahlreichen zivilen Helfer könnte die harte Arbeit aber bald vorüber sein: Bis Ende kommender Woche wolle die Bundeswehr den Einsatz wieder vollständig selbst übernehmen, so Wickboldt. Von den aktuell gut 1.500 Kräften sind mehr als 1.000 zivile, etwa von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk, im Brandgebiet im Einsatz.

Videos 00:18 Wie breitet sich ein Moorbrand aus? Das Moor brennt zunächst nur an der Oberfläche, dann dringt der Brand in tiefere Torfschichten ein und schwelt dort weiter, manchmal wochenlang. Löschen ist hier kaum möglich. Video (00:18 min)

Landkreis will Luftmessungs-Daten veröffentlichen

Die Gesundheit der Anwohner durch den Rauch ist nach Angaben der Behörden nicht akut gefährdet. Das hätten Luftmessungen ergeben. Die Ergebnisse dieser Messungen will der Landkreis Emsland in Kürze veröffentlichen, wie ein Sprecher NDR.de am Mittwoch sagte.

Sabotage an Schläuchen?

Die Panzerstraße bleibt laut Bundeswehr weiter für die Öffentlichkeit gesperrt, um einen reibungslosen Verkehrsfluss der Einsatzkräfte zu gewährleisten. Die Bundeswehr prüft unterdessen, ob jemand die Löscharbeiten sabotieren wollte. In der Nacht zu Mittwoch sei an Schläuchen einer Riegelstellung ein Defekt festgestellt worden. Die Feldjäger prüften diesen Vorfall nun. Die Bewachung des Geländes und der Anlagen werde "engmaschiger" durchgeführt.

Schläuche im Moor beschädigt - Sabotage? Niedersachsen 18.00 - 26.09.2018 18:00 Uhr Autor/in: Claus Halstrup Das Moorbrand-Gebiet im Emsland wird künftig genauer überwacht. Zwei Schläuche sind beschädigt - die Bundeswehr schließt Sabotage nicht aus.







2,4 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ermittlungen könnten Monate dauern

Der Brand könnte strafrechtliche Konsequenzen für Verantwortliche haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit vergangener Woche wegen des Verdachts auf vorsätzliche Brandstiftung. Am Freitag durchsuchten Polizei und Staatsanwaltschaft die Wehrtechnische Dienststelle (WTD) 91. Dabei stellten sie Datenträger, Protokolle und weitere Unterlagen sicher. Weil es sich um gravierende Vorwürfe handele, "wollen wir das in Ruhe ausermitteln", sagt Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer am Mittwoch NDR.de. Er geht von mehreren Wochen oder sogar Monaten aus, bis genauere Erkenntnisse vorliegen.

Weitere Informationen Wie teuer wird der Moorbrand? Bei Aussagen zur Höhe der Kosten für den Moorbrand bei Meppen halten sich die Behörden zurück. Klar ist: Der Schaden wird in Millionenhöhe liegen und am Ende zahlt der Steuerzahler. (26.09.2018) mehr

Rakete von Airbus Helicopters abgefeuert

Der Brand war am 3. September nicht von der Bundeswehr selbst, sondern bei einer Schießerprobung mit einem Hubschrauber des Unternehmens Airbus Helicopters ausgelöst worden. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte einen entsprechenden Bericht des Militär-Blogs "Augengeradeaus". Der Flug sei im Rahmen eines Bundeswehr-Auftrags durchgeführt worden, hieß es weiter. Die Bundesregierung verteidigte das Vorgehen am Mittwoch: Die Rüstungsindustrie sei bei den Versuchen eingebunden gewesen, da sie das militärische Gerät "entsprechend den Übungsergebnissen anpassen muss, weil wir Gerät wie Munition in Einsätzen der Bundeswehr im Ausland verwenden", sagte Verteidigungs-Staatssekretär Thomas Silberhorn (CSU).

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 26.09.2018 | 19:30 Uhr