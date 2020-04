Stand: 19.04.2020 16:01 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Moorbrand: Drohne hilft bei Suche nach Glutnestern

Rund 300 Einsatzkräfte der Feuerwehr haben den Brand einer Moorfläche im Süden von Papenburg (Landkreis Emsland) unter Kontrolle gebracht. Es gebe nur noch einzelne Glutnester, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen. Die Beamten setzten eine Drohne ein, um diese zu finden. Am Samstagabend waren mehrere angrenzende Häuser vorsorglich evakuiert worden. Die zehn Bewohner seien bei Freunden und Bekannten untergekommen, so der Sprecher. Niemand wurde verletzt. Das Feuer war am Samstagnachmittag im Naturschutzgebiet Aschendorf südlich von Papenburg ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten wurde die Feuerwehr auch von Landwirten unterstützt, die mit Güllefässern Wasser zum Einsatzort brachten. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

