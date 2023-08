Stand: 15.08.2023 16:06 Uhr Monate nach Vergewaltigung: Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Die Polizei hat in Osnabrück einen mutmaßlichen Vergewaltiger festgenommen. Der 17-Jährige soll Anfang März eine 27-Jährige im Stadtteil Fledder mehrfach geschlagen sowie anschließend vergewaltigt und ausgeraubt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Die Frau war bei dem Angriff schwer verletzt worden. Die Ermittler hatten mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter gesucht. Im Zuge eines Raubes Anfang August sei die Osnabrücker Polizei dann auf den Jugendlichen aufmerksam geworden. Ermittlungen hätten dann eine Verbindung zu der Tat im März ergeben. Damals war der Verdächtige laut Polizei 16 Jahre alt. Er wurde festgenommen und am Amtsgericht einem Haftrichter vorgeführt. Inzwischen sitzt der 17-Jährige in Untersuchungshaft in der Jugendanstalt Hameln. Die Ermittlungen dauern an.

