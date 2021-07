Stand: 29.07.2021 08:21 Uhr Modellprojekt Traumatherapie für Frauen in der JVA Vechta

In der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta soll nach Angaben der JVA ein Modellprojekt angeboten werden, bei dem den Gefangenen die Möglichkeit einer Traumatherapie gegeben wird. Inhaftierte Frauen und Mädchen seien oft selber Opfer von sexuellen und gewalttätigen Misshandlungen gewesen, bevor sie zu Täterinnen wurden. So seien oft Traumata - und als Folge Suchtkrankheiten sowie Persönlichkeitsstörungen - Hintergrund von Straftaten. Bislang wurden Traumatherapien im Vollzug nicht angeboten. Mit einer solchen Therapie solle die Resozialisierung der Frauen unterstützt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.07.2021 | 15:00 Uhr