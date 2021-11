Stand: 11.11.2021 08:22 Uhr Mobiles Impfen: Impf-Bus rollt heute durch Meppen

Im Emsland ist heute ein mobiles Impfteam in Meppen mit einem umgebauten Linienbus unterwegs. Am Mittwoch war der Bus in Papenburg erstmals im Einsatz. Laut einer Kreissprecherin haben sich lange Schlangen von Impfwilligen gebildet. Ziel ist, die Corona-Impfquote deutlich zu steigern, so die Sprecherin weiter. Der Landkreis Osnabrück bietet am Freitag eine offene Impfaktion in Nortrup an. Das mobile Impfteam der Stadt Osnabrück impft am Sonnabend im Veranstaltungszentrum OsnabrückHalle. Über 70-Jährige und Pflegekräfte können dort auch ihre Drittimpfung erhalten.

