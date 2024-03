Stand: 03.03.2024 15:00 Uhr Mitarbeiter bedroht: Paar gewaltsam aus Bank geholt

Wegen einer aus seiner Sicht unerklärlichen Abbuchung vom eigenen Konto hat ein Ehepaar in Bohmte im Landkreis Osnabrück Mitarbeitende einer Bank bedroht. Wie die Polizei in Osnabrück am Sonntag mitteilte, eskalierte am Freitagmorgen die Situation in der Bank-Filiale. Eine 54 Jahre alte Frau und ihr ein Jahr älterer Ehemann wollten von den Angestellten der Bank die Abbuchung eines Geldbetrags von ihrem Konto erklärt bekommen. Als die Mitarbeitenden darauf hinwiesen, dass dies nur der Empfänger der Abbuchung könne, weigerte sich das Ehepaar laut Polizei, die Filiale zu verlassen. Auch Angaben zu ihrer Identität wollten die beiden demnach nicht machen. Bei der anschließenden Festnahme sei das Paar leicht verletzt worden. Nach Auskunft der Ermittelnden wurde ein Strafverfahren gegen das Ehepaar eingeleitet.

