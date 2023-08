Stand: 09.08.2023 18:06 Uhr Mit mehr als 3 Promille: 58-Jähriger fährt mit Auto in Zaun

Mit mehr als 3 Promille ist ein Autofahrer in Hunteburg (Landkreis Osnabrück) am Dienstagabend in den Zaun eines Privatgrundstücks gefahren. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 58-Jährige beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen. Nach dem Unfall sei er zunächst zu den nahegelegenen Altglascontainern weitergefahren, so die Polizei. Als die Beamten an der Unfallstelle ankamen, war der Autofahrer jedoch wieder dorthin zurückgekehrt. Er habe sichtbar unter dem Einfluss von Alkohol gestanden, hieß es. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck und ergab einen Wert von mehr als 3 Promille. Der 58-Jährige gab zu, betrunken Auto gefahren zu sein. Auf der Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Dort fiel außerdem auf, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.08.2023 | 06:30 Uhr