Stand: 18.10.2022 08:01 Uhr Mit Stroh gefüllte Scheune in Hasbergen brennt nieder

In Hasbergen ist in der Nacht zu Dienstag eine Scheune niedergebrannt. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde darin Stroh gelagert. Gegen Mitternacht habe die ganze Scheune gebrannt. Weil sie weit abgelegen stand, habe das Feuer nicht auf andere Gebäude des Bauernhofs übergegriffen. Noch am Dienstagmorgen war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzte gab es nicht. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.

