Stand: 20.03.2024 06:30 Uhr Mit Pistole bedroht: Verdächtiger nach Überfällen festgenommen

Die Polizei hat einen 44-jährigen Mann festgenommen, der am 12. und 13. März zwei Kioske in Lingen (Landkreis Emsland) überfallen haben soll. In beiden Fällen soll er in den Abendstunden die Kioske betreten, die Angestellten mit einer Pistole bedroht und so Geld erpresst haben. Anschließend sei der Täter geflüchtet, so die Polizei. Ein Zeuge gab den Ermittlern aber einen Hinweis, sodass sie den 44-Jährigen anschließend verhaften konnten. Er sitzt demnach nun in Untersuchungshaft.

