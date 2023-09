Mit Messer bewaffnet: Unbekannte überfallen Tankstelle in Melle Stand: 25.09.2023 08:55 Uhr Zwei unbekannte Männer sollen in der Nacht zu Sonntag eine Tankstelle in Melle (Landkreis Osnabrück) überfallen haben. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Die Unbekannten forderten den Angaben zufolge einen Mitarbeiter der Tankstelle im Stadtteil Gesmold mit einem Messer dazu auf, Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Als der Mitarbeiter sich weigerte, versuchte einer der Täter vergeblich, die Kasse selbst zu öffnen. Den Angaben zufolge sollen die Stoffmasken tragenden Unbekannten einige Zigarettenschachteln entwendet haben und zu Fuß in Richtung Gewerbepark geflohen sein. Die Ermittler vermuten, dass dort ein Fluchtwagen gewartet habe. Der Tankstellenmitarbeiter wurde laut Polizei nicht verletzt, erlitt aber einen Schock.

Überfall in Melle: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter eins



blaue Stoffhose

schwarze Sneaker

helle Einweghandschuhe

Täter zwei



beiger Kapuzenpulli

graue Hose

schwarze Sneaker mit weißen Socken

helle Einweghandschuhe

Die Polizei hat nach eigenen Angaben noch in der Nacht sowohl Fahrzeuge als auch Personen in der Umgebung kontrolliert. Ein konkreter Tatverdacht habe sich aber gegen keine der kontrollierten Personen erhärten lassen, so ein Sprecher. Die Ermittler wollen laut eigenen Angaben zunächst Videoaufnahmen der Überwachungskameras im betroffenen Gewerbegebiet sichten. Weitere Hinweise werden unter der Telefonnummer (05422) 922 60 entgegengenommen.

