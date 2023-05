Stand: 16.05.2023 09:10 Uhr Mit Bagger: Unbekannte zerstören Staudamm im Naturschutzgebiet

Unbekannte haben mit einem Bagger einen Staudamm in einem Naturschutzgebiet in Haren-Wesuwe (Landkreis Emsland) zerstört. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall zwischen Freitagabend und Samstagvormittag. Betroffen ist das Naturschutzgebiet am Wörmer, einem kleinen Gewässer in Haren (Ems). Laut Polizei brachen die Unbekannten den Bagger auf, fuhren damit etwa 150 Meter bis zum Staudamm und öffneten ihn. Der Damm sollte den Wörmer durch ein Absetzbecken vor weiterem Faulschlamm schützen. In dem Wasser-Schlamm-Gemisch kippte der Bagger um - die Täter entkamen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Es ist fraglich, wie der See weiter renaturiert werden kann. Die Polizei ermittelt und die Wasserbehörden sind informiert.

