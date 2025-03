Missgeschick beim Parken: Ehepaar stürzt mit Auto in Graben Stand: 24.03.2025 10:10 Uhr Zwei Senioren sind an einem Feldweg in Quakenbrück mit ihrem Auto in einen Graben gestürzt. Der Fahrer hatte zuvor versucht, rückwärts einzuparken. Das Ehepaar blieb unverletzt.

Gemeinsam mit seiner Frau wollte ein älterer Mann nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen einen Spaziergang im Landkreis Osnabrück unternehmen. Deshalb wollte das Ehepaar sein Auto am Wegesrand abstellen. Bei dem Versuch, rückwärts einzuparken, übersah der Senior offenbar den Graben und fuhr eine steile Böschung hinunter. Infolge des Manövers überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach in einem Flusslauf liegen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Ehepaar hatte Glück im Unglück

Noch vor Eintreffen der Beamten konnte sich das Ehepaar selbst aus dem Auto befreien. Die beiden Senioren waren den Angaben zufolge durchnässt und leicht unterkühlt. Rettungskräfte kümmerten sich demnach um sie. Ein Abschleppunternehmen entfernte das Wrack aus dem Graben.

