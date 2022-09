Missbrauchsstudie erhebt Vorwürfe auch gegen Bischof Bode Stand: 20.09.2022 11:46 Uhr Eine Missbrauchsstudie der Uni Osnabrück belastet auch Bischof Franz-Josef Bode. Bode soll in seinen ersten Amtsjahren nicht alles dafür getan haben, sexuelle Gewalt im Bistum Osnabrück zu verhindern.

Er habe wie seine Vorgänger Helmut Hermann Wittler (1957 bis 1987) und Ludwig Averkamp (1987 bis 1994) und weitere Verantwortliche nicht angemessen auf Anschuldigungen reagiert und Beschuldigte gedeckt. Das Bistum, das Bode seit 1995 leitet, habe dadurch Kinder und Jugendliche in Gefahr gebracht, weiteren sexuellen Übergriffen ausgesetzt zu werden. "Die Bischöfe trifft bei der Entscheidung über den weiteren Einsatz Beschuldigter eine individuelle Verantwortung", sagte der Rechtswissenschaftler Hans Schulte-Nölke bei der Vorstellung eines Zwischenberichts der Studie am Dienstag.

Bode äußert sich heute Nachmittag

Die Forschungsgruppe hat den brisanten Zwischenbericht am Dienstag auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Vertreter des Bistums waren dazu nicht eingeladen. Nach Angaben eines Bistumssprechers habe Bischof Bode sich die Veranstaltung in seiner Wohnung im Livestream angeschaut. Er wolle sich in einem kurzen Statement am Nachmittag äußern. Für Donnerstag soll eine Pressekonferenz des Bistums anberaumt werden.

Studie: Geheimhaltung war handlungsleitendes Motiv

Der Jurist Schulte-Nölke leitet gemeinsam mit der Historikerin Siegrid Westphal das Forschungsprojekt zu Missbrauchsfällen im Bistum. Lange Zeit seien "Geheimhaltung, die Verhinderung von Bekanntwerden" erkennbar "handlungsleitende Motive" der Verantwortlichen gewesen, sagte Westphal. Die Diözese hatte die Forschungsgruppe mit der Aufarbeitung der Vorwürfe betraut. Zu den Studienorten gehören auch Archive des Erzbistums Hamburg, das bis 1995 zur Diözese Osnabrück gehörte.

Wissenschaftler untersuchen zunächst 16 Fallbeispiele

Im ersten Teil der Studie haben die Forscher 16 anonymisierte Fallbeispiele - 15 Priester und einen Diakon - analysiert. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob in Verdachtsfällen sexualisierter Gewalt das Vorgehen von Bistumsverantwortlichen den staats- und kirchenrechtlichen Vorschriften entsprach.

Diözese sichert Uni freien Zugang zu Dokumenten zu

Beleuchtet werden Fälle sexualisierter Gewalt an Minderjährigen und schutz- beziehungsweise hilfebedürftigen Erwachsenen seit 1945. Das Bistum hat den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern freien Zugang zu Archiven und Dokumenten gewährt. Für das auf drei Jahre angelegte Projekt stehen 1,3 Millionen Euro zur Verfügung. Die Arbeit wird von einer Steuerungsgruppe begleitet. Zu den sieben Mitgliedern des Gremiums gehören auch drei Betroffene von sexualisierter Gewalt in der Kirche.

