Missbrauchsbetroffene fordert Rücktritt von Landesbischof Meister Stand: 13.03.2024 19:08 Uhr Eine Studie bescheinigt der Landeskirche Hannover Versäumnisse im Umgang mit Missbrauchsvorwürfen. Am Freitag will sich die Kirche dazu äußern - auch Landesbischof Ralf Meister.

Es geht um einen mutmaßlichen Missbrauchsfall aus den 1970er-Jahren in Oesede im Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte. Die unabhängige Untersuchung hat der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers schwere Versäumnisse und Fehler im Umgang mit diesem Fall vorgeworfen. Obwohl die Kirche seit Mitte der 70er-Jahre von Vorwürfen gewusst habe, habe jahrzehntelang keine Aufarbeitung des Falls stattgefunden. Die Betroffene, die den Aufarbeitungsprozess im Jahr 2021 initiiert hatte, fordert nun personelle Konsequenzen.

Aufarbeitung der Missbrauchsvorwürfe begann erst 2021

Sie würde einen Rücktritt von Landesbischof Ralf Meister für wichtig und richtig halten, sagte die Betroffene dem Evangelischen Pressedienst. Die Frau gab an, als Elfjährige in den 70er-Jahren von einem angehenden Diakon in Oesede sexuell missbraucht worden zu sein. Der Fall sei in jener Zeit von der evangelischen Kirche vertuscht worden, hieß es in dem Bericht der Aufarbeitungskommission. Die Betroffene hatte sich in den Jahren 2010 und 2020 an kirchliche Verantwortungsträger der Landeskirche gewandt und von ihrem Fall berichtet. Der Studie zufolge gab es damals zunächst kein konsequentes Handeln der Landeskirche. Eine systematische Aufarbeitung begann erst 2021 und führte zu der jüngst vorgestellten Studie.

Landesbischof Meister nimmt am Freitag Stellung zu den Vorwürfen

Ralf Meister ist seit 13 Jahren Bischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. In der wissenschaftlichen Studie ist mit Blick auf die kirchliche Ansprechstelle für Betroffene von Defiziten und Überforderung die Rede. Die Kirche habe davon gewusst, aber erst vor drei Jahren reagiert. Auf Anfrage des NDR wollte sich die hannoversche Landeskirche am Mittwoch nicht zu der Rücktrittsforderung äußern. Ein Sprecher verwies auf eine seit längerem geplante Pressekonferenz an diesem Freitag. Dort möchte sich Landesbischof Ralf Meister zu den Ergebnissen der unabhängigen Studie äußern.

Bundesweite Studie: Forschende kritisieren EKD

Ende Januar war in Hannover eine bundesweite Studie zu sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und in der Diakonie vorgestellt worden. Auch darin hatte das Forscherteam kritisiert, dass Betroffene in der Vergangenheit meistens von der evangelischen Kirche allein gelassen und ihre Erfahrungen lange ignoriert worden seien.

