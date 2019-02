Stand: 27.02.2019 13:45 Uhr

Missbrauch: Bistum Osnabrück setzt auf Externe

Nach dem Missbrauchsgipfel im Vatikan hat Bischof Franz-Josef Bode ein eigenes Konzept für das Bistum Osnabrück vorgestellt. Der Umgang mit sexuellen Übergriffen durch Geistliche werde auf mehrere Säulen gestellt: Prävention, Intervention, Verantwortung für Betroffene sowie Sanktionierung und Kontrolle von Tätern und Beschuldigten. Für jeden Bereich sind demnach Mitarbeiter der Diözese und externe Fachleute wie Mediziner und Juristen verantwortlich. Letztere sollen zudem die Umsetzung der Maßnahmen kontrollieren und steuern. "Das Miteinander mit Laien, besonders mit Frauen, ist in diesem Fall wichtig", sagte der Bischof. Darüber hinaus müssten Grundsatzfragen geklärt werden, die den Missbrauch möglich gemacht haben. Osnabrück ist das erste Bistum bundesweit, das ein derartiges Konzept erarbeitet hat.

Videos 01:40 Niedersachsen 18.00 Havliza fordert Bistümer zu Kooperation auf Niedersachsen 18.00 Für Ermittlungen brauchen Staatsanwaltschaften konkrete Anhaltspunkte, betont Barbara Havliza. Die Bistümer sollten entsprechende Unterlagen zur Verfügung stellen, so die Justizministerin. Video (01:40 min)

Externe Ansprechpartner für Betroffene

Konkret äußern sich die in den Arbeitsgruppen besprochenen Maßnahmen zum Beispiel durch zwei externe Ansprechpartner, an die sich Missbrauchsopfer wenden können. Dabei handele es sich um eine Frauenärztin und einen Juristen. Bei der Sanktionierung von Tätern und Beschuldigten arbeiten neben dem Generalvikar eine Staatsanwältin, ein ehemaliger Rechtsanwalt, ein Bewährungshelfer sowie ein früherer Personalchef zusammen, kündigte Bode an.

Bode stellt Priesterbild an sich infrage

"Ich glaube, dass wir in der Kirche neben diesen Maßnahmen auf keinen Fall vergessen dürfen, dass dahinter systemische Probleme liegen", sagte Bode weiter. Dabei gehe es um den Umgang mit Macht, mit Beziehungen, Sexualität und moraltheologischen Prinzipien. "Es muss auch um das Priesterbild als solches gehen." Oft sei es unglaublich in die Höhe gesetzt worden, weshalb viel geschwiegen worden sei. Wichtig sei auch der Zusammenhang zwischen zölibalitärer Lebensform und "einem Dunstkreis, in dem sich vielleicht etwas Negatives entwickeln kann", ergänzte der Bischof.

Konzept "guter Anstoß" für Bischofskonferenz

Das Konzept schlage "eine Schneise ins bisherige System" und solle auch der "berechtigten Ungeduld"" vieler Menschen sowie ihrem "Schrei nach Konkretisierung" im Nachgang zum großen Anti-Missbrauchsgipfel Rechnung tragen. Mit Blick auf die Bischofskonferenz vom 11. bis 14. März in Lingen sagte Bode, dass ein konkretes Konzept wie das seiner Diözese ein "guter Anstoß" sein könne.

84 Missbrauchsopfer und 36 Beschuldigt im Bistum Osnabrück

Jüngst hatte das Bistum Osnabrück bekannt gegeben, dass es seit Jahresbeginn sechs neue Fälle im Zusammenhang mit einem heute 85-jährigen Priester gebe. Die Zahl der Vorwürfe gegen den Mann hat sich mit den neuen Fällen auf 16 erhöht. Bekannt geworden war der Skandal im Dezember 2018. Stand damals: Der inzwischen pensionierte Priester hat zwischen den 60er- und 90er-Jahren mindestens drei Kinder sexuell missbraucht. Inzwischen haben sich 16 Betroffene aus den Orten Merzen, Rhede, Twist und Dalum gemeldet. Juristisch kann der 85-Jährige für die Übergriffe nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden, die Vorwürfe sind strafrechtlich verjährt. Das Bistum selbst strengt ein kirchenrechtliches Verfahren mit dem Ziel der Entlassung des Verdächtigen aus dem Klerikerstand an. Diese Entscheidung obliegt der Glaubenskongregation des Vatikans. Insgesamt sind 84 Missbrauchsopfer und 36 Beschuldigte im Bistum Osnabrück bekannt.

Hildesheimer Bischof will Strukturen in Kirche ändern

Bischof Bode und sein Amtskollege Heiner Wilmer aus dem Bistum Hildesheim sprachen sich jüngst für eine schonungslose Aufklärung der Missbrauchsfälle durch externe Experten aus. Wilmer, der Vorsitzende von Deutschlands drittgrößtem Bistum, sagte zum Auftakt einer Dialogreihe in Hannover, dass Männerbünde und Binnenzirkel aufgebrochen werden müssten. Die Zeit, in der die Kirche von oben nach unten agiere, sei vorbei. Die Gläubigen müssten von Beginn an auf der Suche nach Wegen und Lösungen beteiligt werden, sagte der Bischof vor 500 Gästen in der Basilika St. Clemens. Aus dem Bistum Hildesheim sind bislang mehr als 150 Opfer und 46 beschuldigte Priester bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.02.2019 | 12:00 Uhr