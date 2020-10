Stand: 01.10.2020 07:52 Uhr Millionenschaden nach Brand in Naturschutzzentrum am Alfsee

Bei einem Feuer im Naturschutz- und Bildungszentrum am Alfsee in Rieste (Landkreis Osnabrück) ist in der Nacht ein Schaden von schätzungsweise mehr als zwei Millionen Euro entstanden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer am Bootshafen in Rieste absichtlich gelegt wurde - es brannte an verschiedenen Stellen. Brandermittler sollen nun die genaue Ursache klären. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Ausstellungsräume am Alfsee waren erst im März eröffnet worden.

