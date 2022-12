Stand: 15.12.2022 10:33 Uhr Millionenbetrag vom Bund für Osnabrücker Stadtteiltreff

Für seine energetische Sanierung bekommt der Osnabrücker Stadtteiltreff in Haste 2,9 Millionen Euro vom Bund. Das teilen mehrere Bundestagsabgeordnete aus der Region gegenüber dem NDR in Niedersachsen mit. Auch das Haus für Sport und Begegnung in Hilter am Teutoburger Wald bekommt rund 1,1 Millionen Euro. Das dortige Gebäude soll ebenfalls saniert und zusätzlich vergrößert werden.

