Stand: 18.08.2023 05:49 Uhr Mietspiegel Osnabrück: Mieten seit 2021 deutlich gestiegen

Die Stadt Osnabrück hat einen aktuellen Mietspiegel für die Jahre 2023 und 2024 vorgelegt. Demnach beträgt die durchschnittliche Miete in der Stadt 7,83 Euro pro Quadratmeter. Das sind 9,1 Prozent mehr als vor zwei Jahren. Am teuersten sind kleine Wohnungen in Neubauten mit knapp 12 Euro pro Quadratmeter, am billigsten große Wohnungen in Altbauten mit rund 6 Euro pro Quadratmeter. Laut der Stadtverwaltung gilt der Mietspiegel als Orientierungshilfe für nicht preisgebundene Wohnungen. Er wird alle zwei Jahre vom Amt für Statistik und Stadtforschung, von Eigentümer- und Mietervereinen und dem Immobilienverband erstellt. Grundlage der aktuellen Ausgabe sind die Angaben von knapp 17.500 Mieten aus den Jahren 2015 bis 2022.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.08.2023 | 05:49 Uhr