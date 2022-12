Stand: 14.12.2022 08:10 Uhr Mieter in der Grafschaft Bentheim müssen deutlich mehr zahlen

Die Mieten sind in Teilen der Region Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim stärker gestiegen als im Bundesdurchschnitt (plus 5,8 Prozent) Das zeigen neue Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft. Demzufolge waren die Preise in der Stadt Osnabrück im dritten Quartal um 6,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Am stärksten stiegen die Preise in der Grafschaft Bentheim: um 7,9 Prozent. Gründe für den generellen Anstieg der Mieten: die starke Inflation und höhere Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt.

