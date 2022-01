Stand: 18.01.2022 12:17 Uhr Meyer-Werft stellt Antrag auf Corona-Hilfen beim Land

Die durch die Corona-Krise angeschlagene Meyer-Werft in Papenburg hat bei der Förderbank des Landes Niedersachsens einen Antrag auf 12 Millionen Euro gestellt. Der Antrag auf Härtefall-Hilfe werde derzeit geprüft, sagte ein Sprecher der NBank NDR Niedersachsen. Wird das Förder-Geld genehmigt, beteiligen sich Land und Bund jeweils zur Hälfte daran. Hedwig Ahrens mit Einzelheiten Die NBank prüft derzeit, ob die Antragstellerin- also die Meyer-Werft- tatsächlich auf Härtefall-Hilfe angewiesen ist. Weil Aufträge für neue Kreuzfahrtschiffe fehlen, fallen auf der Papenburger Werft 40 Prozent weniger Arbeit an, deshalb sollen insgesamt 450 Arbeitsplätze abgebaut werden. Das Land hat der Werft bereits mit 20 Millionen Euro unter die Arme gegriffen - die weiteren 12 Millionen Euro soll die Werft laut Wirtschaftsministerium nutzen, um den Standort in Papenburg langfristig zu sichern.

