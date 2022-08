Meyer Werft in Papenburg dockt "Arvia" heute aus Stand: 27.08.2022 00:01 Uhr Das nächste Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft verlässt heute voraussichtlich das Dock in Papenburg. Gegen 9.00 Uhr soll die "Arvia" an die Ausrüstungspier im Werfthafen geschleppt werden.

An der Ausrüstungspier sollen Masten und Schornstein per Kran auf den Luxusliner gehoben und montiert werden. Die britische Reederei P&O Cruises hat die "Arvia" in Papenburg bauen lassen. Nach Angaben der Meyer Werft ist das Kreuzfahrtschiff rund 345 Meter lang und soll 5.200 Passagieren Platz bieten. Es wird mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben.

VIDEO: Die Unterems - Leben mit den Kreuzfahrtriesen (09.03.2018) (59 Min)

"Arvia" soll Kulisse für NDR 2 Festival in Papenburg sein

Bis zur Emsüberführung im Oktober wird das Kreuzfahrtschiff im Werfthafen liegen. Die "Arvia" soll die Kulisse bieten für das NDR 2 Papenburg Festival am 2. und 3. September. Bis zur Überführung zur Nordsee wird vor allem der Innenausbau an Bord fortgesetzt. Vorgesehen sind auch technische Tests und Abnahmen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 24.08.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreuzfahrtschiffe Schiffbau