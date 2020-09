Stand: 21.09.2020 08:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Meyer Werft: Sorge um Arbeitsplätze in Papenburg

Die Papenburger Meyer Werft rechnet frühestens ab 2022 mit neuen Aufträgen. Geschäftsführer Meyer sagte in einer Videobotschaft, aufgrund der Krise in der Kreuzfahrtbranche stünden alle Arbeitsplätze auf dem Spiel; dazu zählten 5.500 Mitarbeiter der Werft und die Angestellten der Partnerfirmen. In der Region Papenburg hängen rund 14.000 Arbeitsplätze an der Meyer Werft. Um die Krise zu überstehen, will das Unternehmen etwa 1,3 Milliarden Euro einsparen.

