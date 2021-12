Stand: 17.12.2021 09:14 Uhr Meyer Werft: Arbeitgeberverband wirft Lies Parteinahme vor

Im Konflikt um Arbeitsplätze auf der Papenburger Meyer Werft wirft der Arbeitgeberverband Nordmetall dem niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies (SPD) eine einseitige Parteinahme vor. In einem Brief schrieb Nordmetall-Präsident Folkmar Ukena, er nehme "mit Erstaunen und Befremden" die politischen Vorwürfe gegen die Werft zur Kenntnis. Für den kriselnden Kreuzfahrtschiffbauer sei es notwendig, dass der zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat vereinbarte Abbau von 450 Arbeitsplätzen umgesetzt werde. Der Arbeitnehmerseite hält Nordmetall vor, die Vereinbarung zu boykottieren. Lies und die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder hatten sich Anfang Dezember auf die Seite des Betriebsrates geschlagen. "Der Abbau von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen und deren Umwandlung in Werkvertragsbeschäftigte ist nicht akzeptabel und wird von uns abgelehnt", schrieben sie an die Werftleitung.

