Stand: 30.10.2020 11:46 Uhr Messingen: 19-Jähriger stirbt nach Unfall

Nach einem schweren Autounfall bei Messingen (Landkreis Emsland) ist der 19 Jahre alte Beifahrer im Krankenhaus gestorben. Das teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Der 18-jährige Fahrer hatte am Donnerstagmorgen in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Beide Insassen mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 18-Jährige schwebt laut der Sprecherin weiter in Lebensgefahr.

VIDEO: Messingen: Zwei Männer nach Unfall in Lebensgefahr (1 Min)

